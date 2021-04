Fikk lånegaranti på 12,5 millioner kroner. Håper på byggestart i mai

sport

Det er klart etter at kommunestyret i Harstad enstemmig vedtok å gi en kommunal lånegaranti på 12,5 millioner kroner til prosjektet. Sykkelklubbens bankforbindelse har krevd en kommunal lånegaranti for å gi et lån av denne størrelsen.

Politikerne så ikke behov for å ta en debatt om saken.