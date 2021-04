NM-arrangør vet ikke om de tør stole på denne maskinen

sport

Det sier leder i IF Kilkameratene, Finn Håkon Jørstad. Han er meget klar over at det kun er ett år igjen til at norgeseliten skal innta Kilbotn skistadion for å kjempe om norgesmesterskap i langrenn. Om arrangørene skal kunne sørge for å få jobben gjort, er det viktig å ha utstyret i orden. Og når det kommer til tråkkemaskinen, så er nok ikke den noe som holder den nødvendige kvaliteten i øyeblikket.

– Vi ønsker å gå til anskaffelse av en ny tråkkemaskin. Det er en stor investering. Her trenger vi hjelp. Men vi tigger ikke etter almisser. Her blir vi nødt til å basere oss på et spleiselag, sier Jørstad.