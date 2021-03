Langrenns-boom trass i katastrofal sesong

sport

Det er torsdag ettermiddag i Folkeparken. Ute er det godt med minusgrader, og et vær som har fått de aller fleste til å hutre skikkelig. Det gjelder også Medkila Skilags trenere Runar Olsen, Trond Hellefossmo, Ida Elise Heiberg og Øyvind Marskar. Men for barna er det annerledes. De koser seg med å sette utfor nedover den lille bakken fra den første gapahuken og ned til startsletta. Det gjør de flere ganger, opp og ned. Hos dem er ikke været et tema.

– Det er gledelig at vi har så mye aktivitet i skilaget som vi har nå, sier Marskar.