I samme båt på veien mot rikdom

sport

Det er lørdag kveld. Terje Sørensen, Frank Ove Sørensen, Geir Arne Johnsen og Matias Olsen ser ut over travbanen, hvor hestene er klare til å samle seg til start til dagens første V65-avdeling. Firkløveret, som alle har sin arbeidshverdag på Kila skole, har opplevd en uke som trygt kan karakteriseres som utenom det vanlige. Det skjedde da det ble klart at to av kollegaene på skolen testet positivt på koronaviruset. Det har medført at lærerne har måttet igjennom et testeregime som har vært nødvendig for å vise at firkløveret er negative i koronasammenheng. Her kom alle igjennom uten spesielle merknader.

– Men det å ta testen kan faktisk være smertefullt i seg selv. Det kommer jo veldig an på hvor skånsom man er i denne testfasen, sier to blad Sørensen, en stykk Johnsen og ett eksemplar Olsen, før de igjen retter fokuset mot det som er i ferd med å skje i løpsbanen.