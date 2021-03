sport

Fallah ble enstemmig valgt til styremedlem i HIL på sin 33-årsdag torsdag i forrige uke. Han er første innvandrer i HIL-styret noensinne, og det er på sin plass, mener både Fallah, Knut Bjørklund i valgkomiteen og styreleder Bjørn Ludvigsen.

– Jeg er beæret over å bli forespurt av valgkomiteen, og er glad for at jeg er gitt en fin mulighet til å påvirke klubbens vei videre, samt bidra med min kompetanse og bakgrunn, sier Fallah.