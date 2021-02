Toppfotballen må smøre seg med tålmodighet

sport

VG kunne i går ettermiddag presentere informasjon som er dårlig nytt for fotballklubbene som går under toppidrettsparolen. Etter det avisen erfarte, ville årets seriestart for toppserien bli utsatt. Det kunne også leder i Medkila IL, Ole-Martin Linaker bekrefte:

– Vi har sittet i møte med Norges Fotballforbund denne ettermiddagen, og kan bekrefte at det blir en utsettelse i forhold til dagens oppsett. Spørsmålet er nå hvor lang denne utsettelsen vil bli. Fra åpningen skal vi ha fire uker til å forberede oss ved å blant annet spille treningskamper.