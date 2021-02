sport

Det sier Medkilas herretrener, Arnt-Børge Trane, etter å ha blitt presentert for Jim Johansens synspunkter om harstadfotballen og det lokale bunnivået i Harstad. Og for Medkila-trenerens del er det viktig å understreke at det ikke er snakk om for sparsomme bidrag fra næringslivet for at fotballen skal lykkes i byen.

– Det er på tide å slutte med klagingen på lokalt næringsliv over tid. Det er derimot på høy tid at det vises til sportslige prestasjoner. Jeg har sett min del av dødfødte prosjekter i fotball-Harstad den siste tida til at det er her skoen trykker. Derimot er det slik at klubbene må prioritere hva de ønsker å bruke sine penger på. Skal man bruke penger i håp om å oppnå kortsiktig- eller langsiktig suksess, spør Trane.