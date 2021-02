sport

Tirsdag kveld ble en avtale signert av Øyvind Strøm på vegne av Grovfjord IL og Dag-Jøran Olsen på vegne av Skånland OIF. Den regulerer hvordan et samarbeid skal finne sted om et felles 4.-divisjonslag i fotball, som trolig vil spille under navnet Grovfjord/Skånland 2.

Søknad om samspill skal behandles av fotballkretsen før gifemålet kan finne sted.