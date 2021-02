sport

Anette Kjellbergvik fra Lødingen er tilbake til start nasjonalt når en ny norgescuprunde i langrenn innledes med sprint i Førde fredag. Der er 27-åringen rangert som den 21. beste til start.

Så langt i sesongen har det ikke gått veien for Kjellbergvik, som har hatt marginer imot i sprintprologene for å ta seg til kvartfinale og bedre. På Lygna i begynnelsen av januar sto det om drøyt fire sekunder, mens hun det var litt over seks sekunder opp til avansement på Lillehammer i desember.