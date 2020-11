sport

I april inngikk Harstad Håndballklubb (HHK) og Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) en partnerklubbavtale for å få til et samarbeid om 2.-divisjonsspill i førstnevnte klubb. Spillerne fra HHK og TSI skulle i hverdagen trene i hver sin by, men samles i Harstad for helgesamlinger. Sistnevnte skulle vært i gang i august.

Denne langhelga kom samarbeidslaget endelig i gang.