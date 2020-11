Hospitantene Frida og Helene forventet ikke spilletid i 1.-divisjon: – Positiv overraskelse

sport

Trener Margunn Haugenes har varslet at Medkila ikke kommer til å gi bånn gass i serieavslutningen mot Fart, som spilles søndag og sendes direkte på ht.no. Grunnen er den forestående opprykkskvalifiseringen mot Kolbotn.

– Lærerikt

Det kan gi muligheter for både de som har lite spilletid ellers, samt hospitantene til a-stallen.

Både Frida Nordgård Larsen og Helene Alsos Höglin står klare dersom det skulle skje. Sammen med Natalie Dyring Hansen ble de tatt inn i varmen som hospitanter da oppkjøringen til sesongen startet.

Nordgård Larsen og Alsos Höglin er strålende fornøyd med tilliten de har fått.

– Spilletid har vært en positiv overraskelse, sier spillerne.

– Det er veldig gøy å få prøve meg på 1.-divisjonsnivået. Trenerne gir meg muligheter slik at jeg kan vise meg fram. Kanskje har jeg ikke fått utrettet så mye ennå, men det har uansett vært et lærerikt år. Jeg har utvilsomt utviklet meg som spiller, sier Nordgård Larsen.

Hun står med seks kamper. De fleste korte innhopp

.

Startet sist

Alsos Höglin har vært på banen i fire kamper. Sist helg spilte hun fra start og fikk samtlige 90 minutter da Medkila slo Amazon Grimstad og sikret andreplassen i 1.-divisjon.

– Jeg tar de minuttene jeg får. Sist helg var spesiell for min del, og det var ekstra spenning knyttet til å starte, men det slapp taket så fort kampen startet. Med god hjelp fra de andre på banen, samt støtten fra sidelinja, tok jeg utfordringen. Det gikk greit, sier Alsos Höglin.

Hun forventer ikke spilletid mot Fart, og har heller ikke gjort det siden hun ble innlemmet som hospitant i spillergruppa.

– Jeg ønsker selvsagt alltid å få spille, og det er hva jeg jobber for. Det har ikke vært et konkret mål å spille masse i 1.-divisjon i år. Rekruttlaget i 2.-divisjon skulle vært arenaen for å få kamptrening. Der ble sesongen avlyst, og slik sett har det vært krevende å komme inn fra benken på a-laget når jeg ikke har spilt regelmessig.

Må gjøre seg fortjent tillit

Årsmøtet til Medkila vedtok i vinter en ambisjon om antall lokale jenter både i a-stallen og på førstelaget. Verken Nordgård Larsen og Alsos Höglin mener a-lagsplass eller spilletid skal vurderes ut fra tilhørighet i barn og ungdomsfotballen.

– Målet mitt har vært å kvalifisere meg for stallen gjennom årets hospitering, men jeg er fornøyd også om årets løsning videreføres. Jeg har hatt en veldig god opplevelse, sier Nordgård Larsen.

– Skal du trene og spille med a-laget, er det fordi du jobber hardt over tid og forbedrer deg litt på hver eneste trening. Legger du ned det nødvendige arbeidet, får du sjansen til slutt, sier Alsos Höglin.

Søndag kan den igjen komme når tabelltoer Medkila avslutter seriespillet for i år i kamp mot tabelljumbo Fart.