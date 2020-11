sport

– Den viktigste politiske saken for det nye idrettsrådsstyret er å passe på at ikke kommunen låser så mye penger i et anlegg vi ikke har behov for, uttalte Hilde Lilleng i mai i fjor, og la til:

– Hvis kommunen skal bygge, eie og drifte en hall i Seljestadfjæra, er det våre behov som teller. Hvis fylkeskommunen har andre behov for den videregående skolen, får de bygge sin egen hall. Vi kan ikke sitte i ro og se på at det heller prioriteres en ordinær hall tilpasset ballsporter.