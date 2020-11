Idrettsprisen skal tildeles for 38. gang: – Viktigere enn noen gang

sport

Juryen for Sparebank 68° Nords Idrettspris – i samarbeid med Harstad Tidende er ikke i tvil: Idrettsprisen skal tildeles også i år selv om store deler av lokalidretten har vært i karantene siden 12. mars.

– Juryen er klar over at 2020 er et unntaksår, for lagidrett og kontaktsport spesielt, og at noen kanskje faller utenfor av denne grunn. Vi må akseptere at det er slik – en situasjon ingen ønsker. Samtidig vet vi at det er gode kandidater til prisen i regionen og fra regionen, sier juryleder Knut Bjørklund.

Med seg har han Line Isaksen fra Sparebank 68° Nord og Kjell Rune Henriksen fra Harstad Tidende.

Gode prestasjoner

Juryen ser for seg at de vil få forslag på kandidater i år som før.

– Vi har fått mestere fra regionen også i år, blant annet Jonas Dalseth Jacobsen, som vant prisen i 2012, og andre utøvere hevder seg både regionalt og nasjonalt. Publikum med nærhet til utøvere og klubber, vil komme med forslag på mange gode kandidater enten bosatt i eller født og oppvokst i vår store region med Harstad og nabokommuner inkludert, sier Bjørklund.

Han minner om at all idrett siden årsskiftet kan legges til grunn, også prestasjoner på vinteren fram til koronautbruddet nasjonalt i mars.

Han berømmer både idretten og samfunnet for øvrig for kreativitet under pandemien. Tidligere lite utnyttet og benyttet teknologi, som har vært tilgjengelig lenge, er tatt i bruk også for å drive eller utøve idrett.

Morgendagens helter

– Prisen skal være til inspirasjon for å gå videre i en tid der mange kanskje teller på knappene og spør om det er verdt å satse på grunn av alt arbeid, strev og forsakelser. Nettopp derfor er denne prisen ekstra viktig i år, sier Bjørklund.

– Prisen kan både gå til utøvere eller lag som har etablert seg på et høyt prestasjonsnivå. Den kan også gå til unge og fremadstormende utøvere, som juryen har valgt jevnt og trutt i årenes løp. Å favne om morgendagens helter gir prisens vedtekter rom for, sier Bjørklund.

Han syns prisen har truffet godt i så måte også tidligere.

– Samtidig er ikke pristildelingen en kontrakt som forplikter til langvarig satsing. Det er ikke bare bare å være toppidrettsutøver. Noen ganger tar det slutt, ofte før man tror, Mange ting skal stemme: Helse, familie, økonomi og treningsforhold. Prisens beløp er såpass at det i seg selv en medskøyt for å få det til å gå rundt økonomisk.

Bjørklund har en beskjed til utøvere og lag som ikke når opp i år på grunn av koronapandemien

– Til alle som ikke r med i år: Vi håper ventetiden blir kortest mulig slik at ikke får for mange unntaksår som dette.

Slik nominerer du

Hvem fortjener prisen?

Du sender inn navn på enten en individuell utøver fra Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Evenes eller Lødingen eller et lag fra samme region. Også utøvere fra regionen som er bosatt andre steder kan bli foreslått.

Legg ved en begrunnelse.

Forslag sendes til sporten@ht.no eller ved å legge igjen en innboksmelding på Harstad Tidendes facebookside.

Fakta

Sparebank 68° Nords Idrettspris – i samarbeid med Harstad Tidende skal deles ut for 38. gang.

Vinneren får 50.000 kroner, krystallvase, blomster og diplom.

Tidligere vinnere:

2019: Sara Johnsen (triatlon).

2018: Hilde Aders (friidrett).

2017: Iver Koppen (friidrett).

2016: Kine Helene Kristensen Fossbakk (styrkeløft).

2015: Maria Danielsen Altmann (svømming).

2014: Jørgen Mejland Hansen (friidrett).

2013: Maria Danielsen Altmann (svømming).

2012: Jonas Dalseth Jacobsen (rallycross).

2011: Karoline Steffensen (svømming).

2010: Tom Høgli (fotball).

2009: Ingrid S. Thorbjørnsen (fotball).

2008: Erlend Hoff (langrenn).

2007: Thomas Kind Bendiksen (fotball).

2006: Harstad Vikings (basketball).

2005: Lena Jensen og Audun Domaas Pedersen (langrenn).

2004: Kari Jensen (boksing).

2003: Medkila ILs kvinnelag (fotball).

2002: Marianne Paulsen (fotball).

2001: Christian Holen og Aase Øverland (dans).

2000: Øivind Sletten (rullestolmaraton).

1999: Elisabeth T. Lind (skøyter).

1998: Per Marius Myrland (judo).

1997: Grete Normann Anfinsen (fotball).

1996: Harstad Idrettslags a-lag (fotball).

1995: Ronni Andreassen (brettseiling).

1994: Olav Råstad (alpint/fotball).

1993: Harstad Volleyballklubbs elitelag for kvinner.

1992: Liv Tone Lind (svømming).

1991: Lisbeth Pedersen (bueskyting).

1990: Ørjan Bere (friidrett).

1989: Vanja Jørgensen (alpint).

1988: Bodil Hansen (orientering).

1987: Astrid Strandbu (volleyball).

1986: Frank Sverre Rognli (skøyter).

1985: Anne Marie Bjørkeng (sykkel).

1984: Stig Eide (langrenn).

1983: Tone Kaarbø (friidrett)