Det sier Høyres idrettspolitiske talsperson, Nina Dons-Hansen. Hun er klar på at isidrettene ikke trenger å legge sitt nitide anleggsarbeid over flere tiår brakk til tross for at politikerne har sagt ja til å bygge kino og bibliotek.

Høyrepolitikeren, som blant annet har vært med på å realisere Barnas Vikingfestival, Fabeløya Naturlekepark og byens nye havnepromenade, mener at det finnes muligheter til realisering av isidrettens anleggsbehov.