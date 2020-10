sport

Det sier Skånland-kapteinen etter at han ledet et lag som ikke fikk spille fotball i 2020-sesongen. De har holdt koken i treningsarbeidet, og forberedt seg som at sesongen skulle komme i gang. Det endte den opp med å ikke gjøre. 16. september kom beskjeden fra fotballforbundet om at årets sesong for 3.-divisjonsfotballen og lavere var avlyst.

– Det var selvfølgelig et slag i trynet å aldri komme i gang med årets sesong. For selv om vi ikke har trent med kontakt, så har vi lagt ned en solid treningsinnsats, og var veldig klar for å komme i gang med sesongen. Det er en motivasjon som jeg ikke tror at slipper taket, selv om vi må vente en ekstra sesong på å komme i gang, sier Hustad.