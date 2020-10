Kommunedirektøren tar trenerutdanning: – Fotball gir meg energi

sport

Det sier Harstad kommunes øverste sjef, Hugo Thode Hansen. Kommunedirektøren er en av Medkilas trenere som gjennomfører b-trenerkurs i regi av Hålogaland Fotballkrets. Forrige helg var han å finne på Harstad stadion, hvor han fulgte nøye med på hvordan representanter fra kursdeltakerne løste veilederoppgaven.

– Når vi deltar på b-trenerkurs, så lever vi i ei fotballboble. Under samlingene er det fotball fra tidlig morgen til sen kveld. Det gir oss læring, impulser og inspirasjon til det framtidige trenervirket. Og grunnen til at vi gjør dette er for at spillere i våre klubber skal få en enda bedre hverdag med enda bedre trenere, sier Thode Hansen.