Vant gull i parafriidrettens første NM: - Artig å være med i et mesterskap sammen med de store profilene

sport

Parafriidretten ble innlemmet i Hovedmesterskapet, som fant sted i Bergen i helga. Ida-Louise Øverland skrev seg inn i historiebøkene til norsk friidrett første gang i februar da hun i Bærum vant gull i det første norgesmesterskapet for parautøvere innendørs. Søndag gjentok hun prestasjonen i det første utendørsmesterskapet.

Ble historisk ved å vinne norgesmesterskapet Ida-Louise Øverland tok hjem sprintgullet i det første norgesmesterskapet for parafriidrettsutøvere noensinne.

– Veldig morsomt å ta nettopp dette gullet siden det er første gang det deles ut. Det er artig å få være med i et mesterskap sammen alle de store norske profilene, sier Øverland.

Utfordrende sesong

For funksjonsfriske gikk kongepokalene til Amalie Iuel og Jakob Ingebrigtsen. Øverland varmet opp samtidig som verdensmester Karsten Warholm, som kort tid etter IK Hind-utøverens NM-gull løp inn til seier på 400 meter hekk.

– Jeg må innrømme at det er stort å få stå på samme bane som Warholm og Ingebrigtsen, sier Øverland.

NM ble en opptur i et trøblete år for 17-åringen. Koronasituasjonen ga utfordringer treningsmessig i vinter, og da sommeren kom ble hun hindret både av ei låsning i korsryggen, beinhinnebetennelse og en halsbetennelse. I tillegg snublet Øverland i blokka i ungdomsmesterskapet.

– Rett og slett en sesong full av uflaks. Derfor var det greit å få sesongbeste i NM, selv om jeg ideelt sett skulle vært enda nærmere personlig rekord, sier Øverland.

Gulløpet ble klokket inn til 13,46 sekunder. Det er sju hundredeler raskere enn i stevner tidligere i år, men et stykke fra bestenoteringen på 12,96.

Runar Steinstad er ansvarlig for parafriidrett i Norges Friidrettsforbund. Han gleder seg over at Øverland er på rett vei.

Hyllet av ordføreren: – Forbilde og ambassadør VM-medaljør Ida-Louise Øverland er en takknemlig mottaker av fylkets idrettsstipend, og rørt over ordførerens hilsen.

Aktuell for Paralympics i 2021

– Ingenting er vel bedre enn sesongbeste i årets siste løp, sier Steinstad.

– Ida-Louise har ikke fått trent slik hun har ønsket og er derfor et stykke unna toppresultatene fra i fjor. Når det er sagt: Hun tok et stort jafs med sine personlige rekorder i fjor, nesten ett sekund på sprinten, og det var ikke gitt at det skulle fortsette på samme måte, legger han til.

Idrettsprisen 2019 - kandidat 4: Ida-Louise Øverland Spurtet inn på landslag I løpet av ett år ble hun oppdaget, klassifisert og fikk mesterskapsdebut.

Øverland skulle i utgangspunktet delta i europamesterskapet i sommer. Hun var også aktuell for Paralympics. Begge mesterskapene er flyttet til 2021.

– Så får vi bare håpe at det blir mesterskap neste år. Vi må bare vente og se hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Jeg er uansett klar for å trene godt i vinter slik at resultatene blir enda bedre neste sesong, sier Øverland.

Hun får fornyet tillit i satsingsgruppa til friidrettsforbundet, og vil også i 2021 være en av tre utøvere i den såkalte Tokyo-gruppa – altså de forbundet satser på til Paralympics.

– Øverland blir med videre sammen med Salum Kashafali og Ida Yessica Nesse. I budsjettene planlegger vi for god aktivitet neste år. Så får vi eventuelt justere underveis hvis koronasituasjonen begrenser oss også i 2021, sier Steinstad.

Satser fra Oslo

Øverland flyttet fra Harstad til Oslo i høst, og trener under ledelse av Jan Hordvik, som også har ansvaret for verdensmester Kashafali.

– Vi har ei god treningsgruppe i Oslo, og jeg kan få enda tettere oppfølging av Olympiatoppen. Forhåpentlig slår det positivt ut. Jeg forsøker også å få plass ved WANG toppidrett hvis det blir ledige plasser der, sier hun.

Yngste sprinter i VM: – Skal ikke være best nå I motvind gikk det ikke like fort som Ida-Louise Øverland hadde tenkt i VM-debuten for senior mandag.

Hjertet er fortsatt i IK Hind.

– Jeg ser ingen grunn til å bytte klubb, og vil representere IK Hind så lenge jeg kan.