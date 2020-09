sport

Det sier sportslig leder Nicolai Christensen om inngangen til årets eliteseriesesong for innebandyklubben. Dagen før at bag, ball og innebandykølle pakkes for å sette kursen for Oslo, og sesongdebeuten mot Akerselva i Grefsenhallen. Han er sportslig leder for et lag som er godt forberedt til det som venter i årets eliteserie. Det har laget blant annet gjort ved å jobbe med deres hovedutfordring fra 2019-sesongen. På 14 kamper i grunnserien slapp laget inn 261 baller i nota bak seg i sesongen hvor de plasserte seg på en 10.-plass. Det var desidert flest baklengsmål i grunnserien, nærmere bestemt 61 flere enn hva tabelljumbo Vålerenga slapp inn.

– Forsvaret har helt klart vært det som vi har lagt ned mest treningsarbeid i å forbedre. Det har vi vært nødt til. Slipper vi inn like mange baller som vi gjorde i fjorårssesongen, så rykker vi ned, sier Christensen, før han utdyper: