– Langt unna et maksløp

21-åringen, som studerer i Oslo og løper for Tyrving IL, så lenge ut til å ha grepet om den siste medaljen bak suverene Mathias Hove Johansen og Filip Bøe. Men på de siste meterne avsluttet Alejandro Johnsen raskere enn sprinteren fra Harstad. På målstreken snappet han den siste medaljen, og henviste Koppen til fjerdeplass i motvinden på Kristiansand stadion fredag ettermiddag. To hundredeler skilte utøverne i Johnsens favør. Den store forskjellen var at Johnsen fikk med seg tellende resultat fra ett av årets viktigste mesterskap, mens Koppen forlot uten.

– Dette var ikke mye å skryte av. Jeg var litt forknytt, og var litt mer anstrengt enn hva tilfellet var i forsøket. Langt fra noe maksløp, sier Koppen, og utdyper: