sport

På fire starter hos söta bror med Lagesen i sulkyen, ble det to seirer, tredje- og fjerdeplass for hingsten i 2019. Det ga 170.000 norske premiekroner for eierne Elin Anita og Eva Aasvang i Kongsvik.

Året i forveien, da den var ny i nord etter Elin Anita Aasvangs kjøp for 100.000 kroner, vant den 13 løp og var blant de tre beste 18 ganger på drøyt 20 starter på nordnorske baner.