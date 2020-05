Fotballens festdag ble avlyst, men ett sted ble et virtuelt lokaloppgjør avviklet. Slik var den fiktive kampen

sport

Det ble en dramatisk men underholdende kamp da Grovfjord IL Allstars tok imot SOIF Allstars i lokaloppgjør 16. mai på Sletta virtuelle Gress, Facebook.

Grovfjord måtte spille med 10 mann i starten på grunn av at Hugo Rasmussen ikke rakk tilbake fra oppvarmingen sin, men etter 2 min. var han heldigvis på plass, noe overraskende på kant, da han ikke har spilt i denne posisjonen siden finalekampen mot Kiruna FF i Midnattsolcupen, 1986, men likevel ble det en god løsning. SOIF styrte de første 15 minuttene, og Tor-Anders Hustad tidvis lekte med brødrene Christensen på midtbanen. En frustrert takling fra Erling Eriksen sørget for frispark til SOIF allerede etter 9 minutter, og fra 30 meter dundret Arild Heitmann ballen i krysset bak en sjanseløs Finn Johnsen. En av de villeste scoringene på Sletta VR i moderne tid. Grovfjord sitt spill var i åpningen preget av flere personlige feil. Hugo Rasmussen hadde to feilaktige innkast på rad, og han fikk også høre det hos Roger Boltås. GIL sin midtbane og angrep virket trette allerede etter 10 minutter, og flere spillere hadde solid hoftefeste. Per Sandengen fikk gult kort i det 18. minutt etter noen saftige gloser. Burde vært 18-års grense. Heldig som ikke fikk rødt.

I det 19. min var det en kjempesjanse til SOIF. Bård-Ivar traff perfekt med pannebrasken på et innlegg, men en årvåken Finn Johnsen i GIL-målet, fikk slått til hjørnespark med en feberredning av dimensjoner. I det 22. minutt benyttet Nils Olav Markussen en ishockeytakling for å stoppe Tom Høgli innenfor Grovfjords sekstenmeter. En soleklar straffe. Høgli tok den selv, og en nydelig utført Panenka-straffe ga gjestene tomåls ledelse.

Etter straffen tok Trond Rogde og Raymond Johnsen grep og la om taktikken. Dette viste seg å fungere og nå kom Grovfjord for alvor inn i kampen igjen. Roar Christensen skjøt i stolpen fra 20 meter, og i det 30. min fikk GIL straffe etter en grusom takling av Roger Boltås, som ikke hadde sjans å ta igjen lynraske Kåre Berglund. Heldig som slipper kort der. Nils-Olav prøvde å kopiere Panenka-straffen, men uten hell. Direkte flaut og fortsatt sto det 0–2 til SOIF. Etter straffen gikk SOIF rett i angrep. Terje Balteskard tok med seg ballen fra egen sekstenmeter, løp hele banen og skjøt rett i stolpen fra rett utenfor sekstenmeteren. Nå svinget det veldig.

I det 34. minutt gjorde GIL grep og satte inn Per Arne Lomås, men etter 34 sekunder måtte han ut med skade, og inn kom Rune Pettersen. Offensivt bytte og det skulle betale seg. I det 37. minutt tar Agnar Christensen en lekker tunnel på Roger Boltås, og deretter et nydelig innlegg som treffer midt på panna til lillebror Roar, dermed 1–2 og GIL var inne i kampen igjen.

I det 38. minutt tok SOIF ut Tor-Eirik Olsen og satte inn på Are Brodtkorb. Men likevel var det GIL som styrte skuta siste del av 2. omgang. I det 40. minutt fikk Hugo Rasmussen kanontreff, men skuddet gikk i stolpen. Men rett etterpå måtte en strekkskadd Bård-Ivar gå av banen, og inn kom Håkon Nordberg. Dette ble skjebnesvangert for GIL. I det 44. minutt viste Tom Høgli spill i verdensklasse. Han drar av to–tre GIL-spillere på kanten og curler ballen rett på foten til Håkon Nordberg og dermed 1–3! Grovfjordforsvaret var fullstendig utspilt og at den scoringen kom rett før pause gjorde det ekstra tungt for Grovfjordspillerne. Bedre ble det heller ikke da Steinar Johannesen brenner en enorm sjanse 3 minutt på overtid. I stedet for å sentre til Kåre Berglund som regelrett hadde åpent mål, valgte han heller å skyte. Cirka 9 meter over mål. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1–3.

I pausen kunne Gunnar Johansen meddele at det var i overkant av 4000 tilskuere på Sletta, hele 1000 hadde tatt veien fra Evenskjer. Helt utrolig!

GIL foretok et offensivt bytte i pausen. Ut gikk Steinar Johannesen og Per Sandengen, mens inn kom Thomas Haugland og Jan Henriksen. Etter pausen var det et helt annet Grovfjordlag som kom på banen. Pølser og kaffe hadde nok gjort sitt til å få opp både energi og motivasjon. Per Arne Lomås var også klarmeldt igjen etter pølse og fysikalsk behandling. Men likevel var det SOIF som startet omgangen best. SOIF tok ut Håvard Vesterheim og satte inn på selveste Boye Olsen. For et bytte dette skulle bli. Tiki taka fra Soif som gikk rett i angrep etter avspark. Innlegget fra Roger Boltås var perfekt, og Boye Olsen scorer på et nydelig brassespark! Verdensklasse på innlegg og avslutning. 1–4 SOIF! GIL spillerne er sjokkerte. Agnar Christensen kjeftet på alt og alle. Og kanskje var det hans vrede som «vekket» Grovfjordspillerne, for ett minutt etterpå, i det 47. løper Kåre Berglund fra alt og alle og setter ballen kontant i nota. 2–4. Nå tok det fyr både på bane og tribune. Gult kort til Thomas Haugland i det 49. minutt for kjeftbruk, og to minutter senere får GIL straffe. Jan Henriksen med soleklar filming. I duell med Tom Høgli stuper han som ei kråke i feltet. Dommer lot seg lure til tross for mye kjeft fra SOIF spillerne. Jan Henriksen smilte lurt. Men karma er noe dritt. Agnar Christensen bommet totalt på straffen og skjøt milevis over. Til nå er det blitt hetere og mer amper temperatur på banen, og rett etter straffebommen røk kaptein Agnar og kaptein Tor-Anders fullstendig i tottene på hverandre. Det ble gult kort på begge. Myndig dommeravgjørelse. Barnslig opptreden fra begge to.

Grovfjord fortsatte å presse på. I det 57. minutt sto stolpen igjen i veien for en glimrende stupheading av Hugo Rasmussen. Grovfjord styrte spillet fullstendig nå og i det 57. minutt satte Thomas Haugland ballen i mål med et hælspark. Den scoringen vil gå inn i historiebøkene. Og i det 73. minutt vendte «Roardinho» bort to mann og klinket ballen kontant i mål fra 20 meter. Der var Harald Pettersen på tur i kiosken. Utligning og 4-4! Og mer dramatisk skulle det bli. Herfra ble kampen mer en stillingskrig for begge lag var tydelig slitne, men i det 77. minutt ble Roger Boltås utvist for felling av Jan Henriksen. Nok en stor skuespillerprestasjon av Henriksen som får en hånd på skuldra og faller som en potetsekk. Pedersen hadde dessverre ikke VAR som støtte og ga Boltås hans 2. gule for dagen. Jan Henriksen smilte lurt. Dermed var SOIF én mann mindre. Men i det 78. minutt tok de ut Erik Hustad og satte inn Dag-Jøran Olsen, og etter 45 sekunder, på hans første touch ga han SOIF ledelsen 4–5 med én mann mindre. Det ble en dramatisk og uventet vending i kampen og den oransje delen av stadion var målløse. Men i det 80. minutt var atter en gang Per Arne Lomås klar til å komme innpå, og dette skulle vise seg og bli avgjørende. I det 82. minutt utlignet Roar Christensen med et langskudd, som mer så ut som et innlegg, og dermed var stillingen atter uavgjort 5-5! I det 83. minutt måtte Jan Henriksen av med strekk etter mye godt skuespill. Inn kom Jan Magne Markussen.

Det så ut som om det skulle gå mot uavgjort. Men så, på overtid, dribla Thomas Haugland bokstavelig talt nesten hele SOIF-laget, før han ble revet i bakken av Tor-Anders Hustad innenfor sekstenmeteren. Soleklar straffe til Grovfjord. SOIF-spillerne fortvilte mens det var full jubel i Grovfjordsvingen. Per Arne Lomås stilte seg klar til å ta straffen. Han skjøt midt i målet i keeperhøyde, men heldigvis for GIL måtte Fredheim gi retur, og den klinket Lomås kontant i nettaket! 6–5 til Grovfjord og stadion eksploderte. Grovfjord laget og trenerne jublet mens SOIF-spillerne lå strødd rundt på banen. Rett etterpå gikk fløyta. En fantastisk kamp!

Vi håper på returkamp på Trøssen virtuelle arena.

KAMPINFO

Grovfjord -Skånland 65 (1–3)

Sletta virtuelle gress, 16. mai, all star-kamp

Mål: 0–1 Arild Heitmann (10), 0–2 Tom Høgli (str. 23), 1–2 Roar Christensen (44), 1–3 Håkon Norberg (44), 1–4 Boye Olsen (46), 2–4 Kåre Berglund (47), 3–4 Thomas Haugland (67), 4–4 Roar Christensen (73), 4–5 Dag-Jøran Olsen (79), 5–5 Roar Christensen (82), 6–5 Per Arne Lomås (90)

Dommer: Geir Pedersen

Tilskuere: cirka 4.000

Grovfjord: Finn Willy Johnsen, Roger Nicolaisen, Nils Olav Markussen, Erling Eriksen, Kjell Frode Johnsen, Agnar Christensen, Roar Christensen, Hugo Rasmussen, Steinar Johannesen, Kåre Berglund og Per Sandengen. Innbyttere: Øyvind Strøm (ubenyttet), Rune Pettersen, Per Arne Lomås, Jan Henriksen, Hans Henrik Hansen (ubenyttet), Jan Magne Markussen, Thomas Haugland.

Grovfjord-trenere: Trond Rogde og Raymond Johnsen

Skånland: Per-Bjørn Fredheim, Roger Boltås, Håvard Vesterheim, Tom Høgli, Terje Balteskard, Harald Pettersen, Tar-Anders Hustad, Erik Hustad, Bård-Ivar Markussen, Tor-Eirik Olsen og Arild Heitmann. Innbyttere: Boye Olsen, Are Brodtkorb, Dag-Jøran Olsen, Sigurd Madsen (ubenyttet), Håkon Norberg, Tony Molund (ubenyttet), Eivind Mikkelsen (ubenyttet).

SOIF-trener: Arnfinn Olsen