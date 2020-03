Heller ikke nasjonalt kan spillerne forvente luksus med hotell før kamp

sport

Det blir en ny økonomisk hverdag for Harstad Håndballklubb, som må håndtere å ha to seniorlag i allnorsk serie i tillegg til den ordinære klubbdriften.

Seniorlagene for kvinner og menn skal begge spille i 2.-divisjon neste sesong. Tirsdag kveld besluttet klubbstyret at det er forsvarlig å gi grønt lys for det historiske dobbeltopprykket.