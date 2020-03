For tidlig å feire: - Kan bli loddtrekning om opprykk

sport

Tidligere torsdag ble det kjent at håndballforbundet sluttfører tabeller for serier som ikke er ferdigspilte grunnet koronapandemien. For eliteserien, 1.-divisjon og 2.-divisjon er det bestemt at lag i avlyste opprykkskvalifiseringer skal tilbys opprykk.

De overordnede prinsippene vil så langt som mulig også bli gjort gjeldende i det regionale kamptilbudet, altså for 3.-divisjon og lavere. Dette søkes løst ved å utvide divisjonene med flere lag.