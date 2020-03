Flere nasjonale mesterskap og cuper utgår. Også lokale konkurranser avlyses

sport

Tirsdag kveld ble det besluttet at både Skandinavisk Cup og nordnorsk mesterskap på ski avlyses i sammenheng med smittespredning av koronaviruset. Disse skulle etter planen arrangeres i Kilbotn i Harstad de to kommende helgene.

Avlysninger strømmer på. I Øystre Slidre kommune har smittevernlegen vedtatt at helgens norgesmesterskap i langrenn for junior skal avlyses. Dermed blir det ikke tur til Beitostølen for Medkila-kvartetten Ingeborg Hansen, Herborg Skjelle, Sarah Michelle Lambertsen og Sivert Østberg-Tømmervik, samt Fjell Skilags Ida Storjord Tovås.

Folkehelseinstituttet anbefalte tirsdag at utendørsarrangementer med flere enn 500 deltakere bør avlyses. Dette ses i sammenheng med at Helsedirektoratet peker på at landet er inne i en ny fase med ikke sporbar smittespredning av koronaviruset.

Kickboksing

Kickbokserne fra Tjeldsund så fram til å konkurrere i egen landsdel i neste norgescupstevne, som etter planen skulle finne sted i Tromsø i slutten av mars. Helsemyndighetene i Tromsø har besluttet at det ikke blir noe av, melder president Bjørnar Sæther i Norges Kickboxing Forbund.

Beredskapsgruppen i Tjeldsund kommune har for øvrig besluttet at arrangementer i kommunen som omfatter mer enn 50 deltakere skal avlyses eller utsettes.

Lokalt

I løpet av tirsdag kveld besluttet Medkila Skilag at onsdagens barneskirenn i Folkeparken ikke blir noe av. Like etter meldte Harstad Skøyteklubb at Folkeløpet kommende lørdag er avlyst.

Mandag kveld valgte Sørvikmark IL å avlyse Hinnøyløpet kommende søndag.

Hinnøyløpet korona-avlyses: - Vi kjenner på vårt ansvar - At vi må gå hen og avlyse årets Hinnøyløp er noe som vi kjenner godt på.

Den planlagte vintersamlingen i taekwondo i Harstad er også avlyst, har styret i Norges Taekwon-Do Forbund (NTF) bestemt i samråd med arrangørklubben og retningslinjer gitt lokalt.

– NTF ønsker å være proaktive i forhold til den alvorlige situasjonen Norge og resten av verden ser nå. Vi ber om forståelse for dette, heter det i en melding på facebooksiden til Harstad Taekwon-do klubb.

Reistadløpet og skimaraton utgår

Sent tirsdag kveld ble det klart at Reistadløpet mellom Setermoen og Bardufoss, et turrenn som inngår i langløpscupen Visma Ski Classics, ikke blir noe av. Det melder arrangøren på sin nettside. Birkebeinerrennet 21. mars, fra Rena til Lillehammer, lider samme skjebne.

I Tromsø melder arrangøren at Kvaløya Skimaraton 2020 er avlyst. Løpet skulle gå lørdag.

– Konklusjonen er at vi ikke kan gjennomføre uten risiko for spredning av koronasmitte etter siste anbefalinger. Vi jobber med en refusjonsordning for startkontingent for alle påmeldte. Vi beklager å skuffe alle skiglade som gledet seg til vårt fine turrenn, men vi vil ta ansvar i en usikker situasjon. Vi kommer tilbake neste år. Hilsen dugnadsgjengen i Sør-Kvaløya IL, skigruppa og Kvaløysletta Skilag, heter det på arrangementets facebookside.

NM i vannsklie

På sin nettside skriver Tromsøbadet at årets norgesmesterskap i fortkjøring i vannsklie likevel ikke vil finne sted kommende lørdag. 57 utøvere fra badeland i hele Norge, deriblant seks fra Grottebadet i Harstad, skulle kjempe om tittelen.