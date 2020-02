– Har utnyttet vårt potensial

sport

Det sier Harald Vollen om det som nå har strukket seg til å bli de siste 33 årene av sin yrkeskarriere. Da har han bekledd jobben med å være hallmester i Stangneshallen. Og reisen som han har vært med på i jobbsammenheng har vært bemerkelsesverdig.

– Vi har klart å treffe et marked som er der, og har maktet å tilpasse oss et marked som er stort. Og vi har tilpasset oss gjennom årene. Først leide vi ut til Forsvaret. Da de valgte andre løsninger, gikk vi etter hvert over til videregående skoler og deres avvikling av eksamener. Nå går det mye i seminarer, kurs og konferanser, sier hallmesteren.