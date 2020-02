Valgt til ny leder i HIL

sport

Ludvigsen var innstilt som ny leder i HIL etter Trygve Bornø, som gir seg i ledervervet, men fortsatt skal være en del av HIL-styret i 2020. Årsmøtet hadde ingen innsigelser på valgkomiteens forslag.

Han har vært spiller og trener. Nå overtar Bjørn i styrerommet Hvis årsmøtet i HIL stiller seg bak innstillingen fra valgkomiteen, velges Bjørn Ludvigsen som ny styreleder mandag kveld.

Ludvigsen er sammen med Frode Jacobsen de to nye medlemmene i HILs styre etter mandagens årsmøte, som varte i over tre timer til sent på kveld fordi det ble tillatt en rekke spørsmål og meningsutvekslinger som ikke direkte var relatert til driftsåret 2019. Det var på det meste 35 personer til stede. 27 av disse var stemmeberettigede.

I tillegg til Ludvigsen og Jacobsen, ble Kjell Arthur Helmersen og Vivi-Ann Pettersen valgt for to år. De to sistnevnte kom inn i HIL-styret i siste periode som faste medlemmer etter opprykk fra varaplass. Mona Kristine Rosvold og Trygve Bornø var ikke på valg og har ett år igjen av perioden de ble valgt for i fjor. Are Brodtkorb og Trond Mortensen ble valgt som varamedlemmer.

Årsresultatet for HIL har et negativt avvik på over en halv million kroner sammenlignet med budsjett for 2019. For 2020 budsjetterer HIL med et overskudd på snaut 380.000 kroner.