Trosser ikke vær og vind. Kvæfjordrennet er avlyst

sport

Det var utsiktene for svært krevende værforhold som stopper det som skulle ha blitt den 34. utgaven av Kvæfjordrennet.

Meldingen ble lagt opp både på nettsiden til Kvæfjord IL og på facebooksiden til Kvæfjordløyper lørdag kveld.

"Dette satt langt inne, men dessverre har vi funnet det riktig å avlyse Kvæfjordrennet 2020. Værmeldinga for Sør-Troms og det området rennet skal arrangeres i har blitt vesentlig dårligere de siste timene noe sikkert de fleste har sett på TV nylig. I tillegg har vi hatt kontakt med værmeldinga i Tromsø to ganger og senest ca kl 20:00. Mye snø og vind som øker utover dagen er svaret vi har fått – opp mot 17-18 m/s (sterk kuling) før de siste løperne er i mål rund 14:30. Utover ettermiddagen kan vinden komme opp i storm styrke noe som kan skape problemer for de som skal hjem etter rennet. Ei samlet vurdering har altså ført til at rennet dessverre blir avlyst – vi beklager på det sterkeste", skriver arrangøren.

Løpere fra Kvæfjord, Harstad, Tjeldsund, Narvik, Vesterålen og Lofoten var påmeldt, og rennet er en seedingskonkurranse til Birkebeinerrennet.

Avlysningen blir stort sett møtt med forståelse.

- Trasig for den dyktige gjengen i Kvæfjord som har lagt ned mange timer arbeid til liten nytte...men vær og vind rår ingen over, høres ut som en fornuftig avgjørelse, skriver Vegard Vik på Facebook

- Trasig, men fornuftig, istemmer Kay Gyltnes.