Ble historisk ved å vinne norgesmesterskapet

Hun leverte et godt løp under mesterskapet i Bærumshallen, og endte opp med å løpe 60 meteren på 8,41. Det var en umiddelbar forbedring fra 15-årssesongen, da hun løpte distansen på 8,63.

– Jeg var usikker på om dette skulle holde. Selv om man kom først i mål, er det ikke sikkert at man maktet å hente hjem gullmedaljen. Da skal tidene igjennom et omregningssystem som tar høyde for hvilket handikap man har. Derfor ble det litt ventetid før resultatene var klare, sier Øverland om klassen som besto av fire deltakere.