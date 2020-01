Bergland ser fram til å lære av mangeårig topptrener i nyjobben

sport

Mandag ble det kjent at Bergland er engasjert av 4.-divisjonsklubben. Han blir likestilt med Eirik Christensen, som ble presentert som hovedtrener for snaut to uker siden.

Teamet utfylles av Agnar Christensen, som skal være medtrener og mentor.

– Dette kommer til å bli spennende og veldig interessant, sier Bergland.

Gleder seg

Nettopp å få jobbe med en kapasitet som Agnar Christensen var forlokkende da tilbudet kom onsdag i forrige uke.

– Det er vel ingen i vårt område som har flere kamper på høyt nivå som trener. Jeg ser fram til å lære av Agnar, og gleder meg til å diskutere fotball og sparre med ham. Agnar har referanser til toppfotballen og nettverk. Tilbakemeldingene fra ham til meg vil være nyttige, sier Bergland,

Christensen har trente Medkila til norgesmesterskap, opprykk og toppseriespill før han ble eliteserietrener i Tromsø.

Kanskje kan det bli fremtiden også for Bergland, som har ambisjoner om å utdanne seg til og jobbe som fotballtrener.

Han er ferdig med første del av UEFA B-kurset, og skal gjøre ferdig den skriftlige oppgaven i år.

Flere muligheter

I fjor var han trener i HIL på allnorsk 3.-divisjonsnivå etter å ha stått på sidelinja i 4.-divisjon med Medkila de foregående to sesongene.

– Det var tøft å bli ansatt og få muligheten til å trene HIL, noe jeg er takknemlig for. Det endte ikke slik jeg hadde tenkt med nedrykk, men sulten er fortsatt der. Jeg har lyst til å holde på med fotball, og gleder meg til et nytt år med engasjement.

Etter at HIL kunngjorde at Bergland ikke var aktuell for videre jobb med a-laget, har 30-åringen vært åpen på at han ønsket nye muligheter.

–Jeg har trent som spiller i noen økter med SOIF. Det var artig. Jeg har hatt interessante samtaler med Harstad Damefotballs 2.-divisjonslag, og det har vært noen forespørsler fra aldersbestemt. Så ble det til slutt Grovfjord, som vil være en annerledes jobb ettersom laget er spredt og i hovedsak trener samlingsbasert. Utenom fellesøktene i helger, får jeg ansvaret for Harstad-gruppa, sier han.

Jobber med spillerstallen

Likestilt hovedtrener Eirik Christensen har på sin side ansvaret for Tromsø-gruppa. Bergland og Christensen er allerede godt i gang med planleggingen.

– Vi har et interessant trenerteam. Jeg har holdt på i noen år, mens Eirik er fersk og ambisiøs i trenerrollen. I tillegg har vi Agnar med all hans kunnskap og erfaring. Jeg tror dette blir bra, sier Bergland.

Han tror også Grovfjord som lag vil gjøre seg bemerket. Stallen teller 18-19 navn, og den kartlegges i disse dager.

– Vi håper å beholde flest mulig fra i fjor, og kanskje føye til tre-fire-fem mann vi ønsker oss, sier Bergland.

Han har hentet mange av de samme spillerne til klubbene han har trent tidligere.

– Jeg har noen som jeg kaller mine spillere. Ingen må bli overrasket over signeringer jeg gjør, og noen har allerede vært positive til å høre på hvilket opplegg vi kan lage for dem, sier Bergland uten å røpe navn.