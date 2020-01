Slik skal uttaksrennet lørdag berges fra regnet

sport

Lørdag skal årets første kretsrenn på ski arrangeres i Folkeparken. Regnvær i over ett døgn har tært på snøen. Rennleder Rune Tøllefsen har is i magen.

– Vi har mye vær for tiden, og mer skal det bli, men vi har kontroll, tror vi, sier Tøllefsen, like optimistisk som alltid.

Dialog

Planen for å berge rennet, som er viktig for mange av kretsens løpere med tanke på nasjonale oppgaver, ble lagt så fort regnværet og temperaturstigningen ble varslet i jula.

– Vi har god dialog og tett samarbeid med kommunen og løypekjørerne deres. Løypene har fått ligge i ro, og maskinene tas ikke inn før vi har fått snø fredag og lørdag. Fra fredag kveld skal det komme mye snø, sier Tøllefsen.

– Vi har for så vidt vært i beredskap hele tiden. Skirenn i Folkeparken i januar kan uansett være risikabelt med tanke på snøforhold.

Må prestere

Kretsrennet er uttaksrenn for juniorer i februar, samt det første av tre uttaksrenn for ungdomsklassene til Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen i mars.

– Jeg vil anslå at cirka 20 løpere er i vannskorpa for uttak til norgescup. For disse er det viktig å prestere i Folkeparken lørdag og i rennet til Fjell Skilag om tre uker, sier Tøllefsen.

Medkila har tre kandidater til fire plasser på kretslaget til Troms i ungdomsstafetten. Nora Mikkelsen, Ask Jørgensen og Noah Nylund var best i sine årsklasser før jul, men fra lørdag gjelder det å innfri for å komme i betraktning.