Team Kredinor vant cupen

sport

Det var Simon Johansen et bevis på under årets utgave av Romjulscupen. I finalen mot motstander TC klarte den erfarne fotballspilleren å få med seg at motstandernes mål var åpent. Selv om han var presset ned imot lagets egen dørlinje, klarte han å lobbe ballen inn bak motstandernes sikringsforsvarer og i tomt nett. Det sikret i praksis seieren for laget, etter at keeper Thomas Hansen hamret inn ledermålet tidlig i oppgjøret.

– Det var vel et skudd som jeg var heldig med, sier Johansen om blinkskuddet.