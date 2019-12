sport

Terminlista for fotballsesongen 2020 er klar for de to øverste divisjonene for kvinner. I en spesiell sesong med grunnspill og sluttspill, får Medkila virkelig brynt seg allerede fra sesongstart med kamper mot noen av de beste 1.-divisjonslagene fra i år og nedrykkslag fra Toppserien i de første rundene.

Serien, som er et grunnspill, innledes for Medkila med bortekamp mot Grei 21. mars, og avsluttet 29. august med hjemmekamp mot Hønefoss.