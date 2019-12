Synnøve viser omsorg og gir ungdom en stemme. Derfor fikk hun stipend av kommunen

sport

Synnøve Magnusdottir fra Evenskjer og Tjeldsund Kickboxing Klubb ble onsdag tildelt Skånland kommunes kultur- og idrettsstipend for 2019. 14-åringen fremheves ikke bare for gode sportslige resultater. Vel så mye trekkes fram hvilken ressurs hun er for ungdom i kommunen.

Engasjement

Kultur- og folkehelsekoordinator Janne Johansen holdt tale for vinneren, som fikk et smykke og 5.000 kroner.