– I dag ville vi ikke vinne

sport

For da Harstad forlot parketten etter første periode, var det ikke mye som ga grunn for å tro på annet enn Harstad-seier i det viktige oppgjøret i Harstadhallen lørdag ettermiddag. Da gikk Harstad i garderoben med en tomålsledelse etter 3–1 i første periode. Men det var også stort sett siste gang at man så et hjemmelag som virkelig var på jakt etter seieren. For derfra

og inn var det Fredrikstad som festet et stadig sterkere grep på oppgjøret. Etter å ha utlignet Harstads ledelse i midten av siste periode, var det Fredrikstad som jaget seieren i sluttminuttene. De hadde også det som skulle til for å hente hjem seieren da kampen sto og vippet i sluttminuttene. Da kampen gikk til straffeslag, var det gjestene fra Plankebyen som trakk det lengste strået.