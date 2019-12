Får ikke ny kontrakt

sport

Harstadværingen har spilt for 1.-divisjonsklubben de siste to sesongene, og har notert seg for totalt 34 kamper for klubben etter overgangen fra Bodø/Glimt.

Edvardsen er sjettemann som forsvinner fra Sandnes Ulf etter inneværende sesong. 28-åringen blir ikke tilbudt ny kontrakt med de lyseblå. Det bekrefter klubbens daglige leder, Tom Rune Espedal, overfor Aftenbladet.

Edvardsen sier til Harstad Tidende at det foreløpig ikke er noe nytt å melde om fotballfremtiden ut over at tiden i Sandnes Ulf er forbi.

Edvardsen etter Glimt-exiten: Skal fortsatt leve av fotball Daniel Edvardsen er på vent i Harstad til han finner seg en ny klubb.

- Jeg ser på muligheter rundt omkring, så får vi se om det dukker opp noe interessant for min del, sier Edvardsen.

I 2014 forlot Edvardsen HIL til fordel for Bodø/Glimt. Han fikk blant annet 38 eliteseriekamper i løpet av tre og en halv sesong Glimt.