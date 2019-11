Bowlerne med dobbeltkamp

sport

Harstad Bowlingklubb står foran nye oppgaver denne helga. Da tar klubben mot Tromsø-klubbene Tromsø og Arctic Strike som kommer til Kanebogen Bowlinghall for kamp henholdsvis i dag, lørdag og søndag.

– Vi har seierssjanser, og skal stille til kamp med et solid mannskap, og ser fram til to oppgjør hvor vi skal vise at vi kan gi Tromsø-lagene god kamp, sier bowlingklubbens Sander Ligaard.