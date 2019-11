sport

OL for parautøvere, Paralympics, finner sted i Tokyo i perioden 25. august til 6. september neste år. Mandag ble parafriidrettslandslaget presentert, og Ida-Louise Øverland fra Harstad er inne i varmen sammen med Salum Kashafali, som nylig vant VM-gull på 100 meter, og Ida Yessica Nesse. Trioen er på det såkalte prioriterte landslaget, kalt Team Tokyo.

I det ligger målsettingen om at forbundet tror og håper at utøverne kan kvalifisere seg for OL.