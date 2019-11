– Hadde klump i halsen

sport

Det sier 65-åringen selv etter at han har vært en del av Troms Idrettskrets styre helt siden 1997. Da kom Bjørklund inn som varamedlem i idrettskretsen. I 2001 var han for første gang inne som styremedlem i idrettskretsen, mens han har vært den sterke og krystallklare lederen for Troms Idrettskrets siden 2008.

– Jeg må innrømme at det var en viss klump i halsen da man ble takket av som leder søndag. Samtidig viste det seg også at dette nok var riktig for den nye idrettskretsen i denne sammenhengen, mener Bjørklund.