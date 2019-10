Kilder til Harstad Tidende: Johnsen ønsket tilbake til HIL

sport

Det opplyser flere kilder uavhengig av hverandre. Narvik-mannen kobles ikke utelukkende til en trenerrolle for a-laget, som nylig rykket ned fra 3.-divisjon til 4.-divisjon. Han skal også være nevnt som en kandidat til et felles spillerutviklingsprosjekt for Harstad-fotballen støttet av Sparebank1 Nord-Norge.

Vil ikke kommentere

Johnsen ønsker ikke å la seg intervjue av Harstad Tidende om saken. Det er normal kutyme enn så lenge den aktuelle klubben fortsatt har trenere under kontrakt. Han må naturlig nok også ta hensyn til sin arbeidsgiver, Narvik videregående skole, avdeling Frydenlund.