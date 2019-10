Dugnadsånd sørger for at HIL kan reise til Piteå Summer Games

sport

I sesongens siste kamp for HILs G16-2-lag, hjemmekamp mot Mjølner, sørget foreldregruppa for å samle inn ekstra kroner gjennom kafeteria på Harstad stadion. Dette for å få ekstra kroner å rutte med når laget drar til Sveriges største fotballturnering, Piteå Summer Games, i 2020.

Assistenttrener for HILs G16-2, Gunnar Aas, har vært med å trene laget siden starten sommeren 2010.