– Lettet over opprykket

Det sier trener Tor-Anders Hustad etter at han onsdag formiddag fikk beskjeden om at Finnmark-vinner, Tverrelvdalen IL, har valgt å kaste kortene i forhold til opprykkskvalifisering. Når laget valgte å tre ut av det nordnorske kollegiet av opprykksjagende 4.-divisjonsvinnere, fikk det den direkte konsekvensen at Fløya 2/Kroken, FK Rana og Skånland OIF får tildelt pass til neste års nasjonale 3.-divisjon, uten å måtte kjempe for det i en opprykkskvalifisering.

– Gjennom å klare å kjempe oss til en 3.-divisjonsplass i en eventuell opprykkskvalik, så hadde vi mest sannsynlig ha kjemt på en intens glede ved å rykke opp. Når vi nå får denne beskjeden, så blir det annerledes. Da er det mer lettelse det går på, og at vi kan sette i gang prosessen med å posisjonere oss foran neste års sesong i nasjonal 3.-divisjon, sier Hustad, og utdyper: