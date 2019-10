Treneren håper HIL setter av ressurser til juniorene også etter nedrykket

sport

De allerede nedrykksklare HIL-juniorene møtte lørdag hjemmesterke Morild på bortebane. De sto altså foran en vanskelig avslutning på sesongen. Til tross for utgangspunktet, leverte de en god kamp, men var uheldige ifølge trener Steinar Westerås etter 0-3 på Myre.

– Vi leverte egentlig en god kamp der vi lå lavt, og Morild fikk med seg tre noe litt heldige mål, sier Westerås.

– Uheldige

Til tross for tapet var Westerås godt fornøyd med sesongavslutningen.

– Vi visste egentlig at vi måtte ligge lavt for å få med oss noe fra denne bortekampen. Det løste vi egentlig veldig godt, men Morild fikk ett noe unødvendig gjennomspillsmål, pluss to frisparkmål, som vi ikke kunne gjøre så mye med, sier han.

Nyttig erfaring

Etter en tøff sesong måtte HIL 2 innse nedrykket fra årets 4.-divisjon allerede tidligere samme uke. Trener Westerås beskriver årets sesong som svært lærerikt for HIL-juniorene.

– Vi har en tropp bestående av unge juniorer, som har fått prøvd seg på et tøffere nivå enn i fjor. Vi har uten tvil fått et stort læringsutbytte av årets sesong, sier Westerås.

Westerås er heller ikke i tvil om at det har vært stor utvikling med 4.-divisjon som utviklingsarena for juniorene.

– Det er ikke tvil om at det har vært en stor utvikling blant ungguttene. Hvis vi sammenligner resultater og slikt ser vi stor utvikling. For eksempel mot Morild, tapte vi med styggere sifrer sist (1-10, vår anm.), mens vi nå hang mye bedre med, sier han.

– Viktig å satse videre

Inn mot neste sesong er det enda en par usikkerhetsmoment med tanke på andrelagets status. For det første kommer det an på a-lagets divisjonsstatus, og om alle lagene i årets 4.-divisjon takker ja til plassen i divisjonen. Likevel mener Westerås at det er viktig å satse like mye videre på andrelaget.

– Det er helt klart viktig å satse videre på en solid gruppe to. Det er viktig for HIL å ha juniorer som kan ta steget opp. Jeg håper vi kan sette av minst like mye ressurser neste sesong.

Westerås sier også at spillerstallen er ganske trygg.

– Vi har jo et prinsipp om at HIL 2 er for juniorene, så i teorien kan alle årets spillere være her neste år også. Så der er vi ganske trygge, sier han.

Fakta

Morild-Harstad 2 3-0 (2-0)

Øksnes idrettspark, 4.-divisjon, lørdag

Mål: 1-0 Roy Poulsen (23), 2-0 Truls Knudsen (31), 3-0 Vegard Knudsen (65)

Gult kort: Truls Knudsen, Morild, Micael Risbøl, HIL 2

HIL 2: Kristian Lysvik, Kristoffer Eilertsen, Jan-Helge Westerås, Markus Larsen, Jakob Steinjord, Micael Risbøl, Fredrik Dinesen, Markus Steinheim, Tobias Mågø, Emrick Hind Schjelderup, Jonathan Amundsen. Benyttet: Thomas Skotnes

Dommer: Vilde Kramer, Hardhaus