– Gode nok for å spille i 3.-divisjon

Balteskard punkterte lørdagens kamp mot Grovfjord da han skåret SOIFs tredje for dagen. Om en måned starter opprykkskvalifiseringen.

– I 2016 sa jeg at vi har noe på gang på Evenskjer. I fjor sa jeg at vi i 2019 bør gå for opprykk. I år har vi en stall for å klare det, mener angriperen.