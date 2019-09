Rørt av dugnadsånden: Gir millionstøtte til idrettshallen

sport

Pengene kommer fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. Banksjef Mona Slåtto Olsen lot seg begeistre da hun avla idrettslaget og bygda et besøk 19. august. Da hadde hun allerede mottatt både søknad til Samfunnsløftet og purring på svar fra IL Santor.

Rørende engasjement

– På Sandstrand bygger de lokalsamfunn. Nærmest rubbel og bit av innbyggere stiller opp for å få ting til å skje. De jobber for at bygda skal være befolket, og da må det skapes aktivitet for å få bolyst, sier Slåtto Olsen.

Bygger hall for bygdas fremtid De fikk nei for et halvt år siden, men ga seg ikke i kampen for en idrettshall. Straks er første fase av grunnarbeidet ferdig.

Så langt har dugnadsarbeiderne holdt på i fire måneder på byggeplassen. Papirarbeidet startet ett år tidligere. I tillegg har foreldre og besteforeldre pusset opp på skolen.

– Å få oppleve denne dugnadsånden er rørende. Dette ønsker vi å støtte, sier hun.

Arenaløftet er en av de fem satsingsområdene i Samfunnsløftet.

Skånland-politikerne snudde i tirsdagens kommunestyremøte: Nå får bygda idrettshall Skepsis var snudd til tommel opp fra politikerne for en idrettshall på Sandstrand. Beskjeden var som jen ekstra julaften for innbyggerne i Skånlands midtkommune.

– Hallen i seg selv er veldig flott. I tillegg har den gjort noe med alle som bor i området. Den er samlende for bygda. Derfor treffer den på en av grunnideene bak arenaløftet, sier Slåtto Olsen.

Midler frigjøres

Sist fredag fikk idrettslagets leder Kåre Kvanli vite at prosjektet får 1 million kroner i støtte.

– Jeg ringte umiddelbart til dugnadsgjengen i hallen. Jubelen sto i taket, og jeg skal innrømme at det ble en liten konjakk på kvelden, sier Kvanli.

Arbeidet foregår innvendig. Til jul skal hallen stå klar. Barn og unge kan på nyåret ha gym der i skoletiden, samt treninger for fotball, badminton og turn kan igangsettes på kveldstid. Aktivitetsflata er 16x24 meter, som er på størrelse med en femmerbane i fotball og godkjent for volleyball med sikkerhetssoner og sekretariat. Det er også ført opp et garderobebygg.

Ga 15.000 kroner til ny idrettshall på Sandstrand Den store dugnadsinnsatsen ble onsdag belønnet med 15.000 kroner fra Sulland-fondet. Pengene skal gå til ny idrettshall som etter planen skal åpnes til jul.

Kvanli sier millionhjelpa gir hallen et stort løft.

– Vi får en lavere belåningsgrad, og det betyr mye.

– Utstyrsmessig kunne det dessuten blitt stusslig i hallen, men nå frigjøres midler til innkjøp. Vi hadde ikke dette i budsjettet. Derimot har idrettslaget satt av 300.000 kroner til egenkapital. Nå kan disse midlene frigjøres til utstyr, og spesielt turnrelatert utstyr er kostbart, sier Kvanli.