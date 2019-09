Full fart mot tabelltoppen

sport

Midtstopperen hos årets Medkila-kvinner kan utvilsomt si at hun har tilført en ny dimensjon til årets lag. For i fjor var det dødballene i angrep og forsvar som var regnet som lagets største svakheter. I år er situasjonen helt annerledes. Dolstras vinnervilje og hodestyrke har ført til at regionens fotball-flaggskip på kvinnesida. Plutselig har Medkila fått inn en spiller som nøytraliserer motstandernes forsøk på å skåre mål i luftrommet, men som derimot er et livsfarlig våpen på offensive dødballer. Det vises også i Medkilas statistikker. For seks av lagets 30 skåringer har Dolstra vært sist på. det er dobbelt så mange skåringer som andre på laget har notert.

– For meg er det selvfølgelig godt å skåre en del mål. Men det er samtidig ikke så viktig for meg at jeg skårer, så lenge laget gjør det, sier Medkilas flyvende hollender.