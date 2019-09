sport

3.-divisjonslaget Harstad møtte 1.-divisjonslaget Fjellhammer til cupkamp i Stangneshallen mandag. Ikke overraskende tapte Harstad-laget. 24-47 viste tavlen etter en times spill.

– Deilig å være tilbake

For Harstad ble det et gledelig gjensyn med den tidligere storskåreren og ungdomslandslagsspilleren Siri Johansen. Kampen var hennes første etter korsbåndskaden i opprykkskvalifiseringen i april i fjor, og Johansen fikk også sine første minutter etter at hun ble mor for fem måneder siden.