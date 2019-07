Tirils lag fikk 2.-plass

sport

For begges vedkommende hører det med til sjeldenheten at de sykler ritt som går over seks etapper.

Tiril deltok i U6 Cycle Tour i fjor for laget TeVeBu, som da endte på 3.- plass sammenlagt for lag. I år endte teamet på sølvplass, noe Tiril er svært godt fornøyd med.

Turte å kjøre langt tøffere

– Det er jo ett hakk opp, noe som må sies å være svært bra. Ikke minst med tanke på at konkurransen i år var mye tøffere enn i fjor. Teamet har vært med å prege etappene på en langt bedre måte denne gang.

–For min egen del gikk det også mye bedre i år sammenlignet med fjorårets konkurranse da jeg var plaget med mye sykdom i forkant av etapperittet, sier hun.

–I år gikk jeg langt oftere i brudd og turte å kjøre langt tøffere i både mot- og utforbakker. Mest fornøyd er jeg med andreetappen der jeg kom i mål på en 16. -plass etter en massespurt og endte som en av de tre beste på mitt team.

– I dette rittet teller de tre beste på hvert team på hver etappe i sammendraget. To ganger ble jeg blant de tre beste i løpet av de seks etappene noe jeg må si meg absolutt fornøyd med, sier Tiril.

Kuer blokkerte veien

Ask Jørgensen deltok i sitt første seksdagersritt og endte på en 9.- plass i sammendraget.

– Jeg hadde håpet på en plass blant de ti beste av de 73 som stilte til start. Må derfor kunne si meg godt fornøyd med plasseringen, sier Ask som er mest fornøyd med 5.-plassen under fredagens fellesstart over 32 kilometer.

– Etappen endte med en massespurt etter at jeg var med i en tetgruppe som merkelig nok måtte stoppe på grunn av masse kyr som blokkerte veien cirka 15 kilometer før mål. Vi ble da innhentet av resten av feltet, forteller han.

Satte en støkk i meg

Han vil likevel huske det som skjedde på tirsdagens fellesstart best.

– De fleste av rytterne er ikke vante med å starte i så store felt. Det resulterte i to store massevelt like etter start der spesielt i den første velten resulterte i at mange skadet seg med både brudd og sårskader.

Heldigvis klarte jeg å styre unna og unngikk velt, men det satte en støkk i meg som gjorde sitt til at jeg ble mer defensiv utover i løpet.

Men det var uansett gøy å delta, og frister til gjentakelse neste år, sier Ask.