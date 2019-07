Storfornøyd med rulleskicuprenn: – Jeg vil ha enda mer

sport

Flere lokale skiløpere fra Medkila og Fjell skilag markerte seg. Blant dem var Noah Nylund fra Medkila som vant i klassen for G16 for andre gang på rad.

– Det var gøy å gå, men også veldig tungt. Det var en skikkelig bratt stigning opp mot mål, men fin løype og bra asfalt. Jeg synes det var et bra arrangement, sier Nylund.

Nylund nyter virkelig å konkurrere på rulleski.

– Det blir en helt annen måte å konkurrere på. Det går fortere ved ulike stilarter og man blir slitne i andre muskler. Jeg synes at disse rulleskicuprennene er en fin måte til å oppfordre unge skiløpere til å trene masse på rulleski, sier skiløperen fra Medkila skilag.

Konkurranse på sommeren

Den unge talentfulle skiløperen er veldig fornøyd med at lokale skiløpere får et lokalt konkurransetilbud denne sommeren.

– Det er utrolig bra og bidrar til at vi trener enda bedre og hardere om sommeren. Når man går konkurranseløp tar man seg ut på en helt annen måte. Man blir pushet av konkurrentene. Grunnlaget for vintersesongen blir bedre, sier Nylund.

– Initiativet som er tatt her er glimrende og jeg tror det kan bli enda større med flere deltakere. Kanskje kan vi reise rundt å konkurrere mot mange andre skiløpere over lengre distanser på sommerstid. Det hadde vært utrolig kult. Jeg kjenner at jeg vil bare ha mer, sier Nylund.

Sterk prestasjon

Fjell skilag-løper Katrine Tovås leverte en knallsterk prestasjon lørdag. Hun vant klassen sin og slo dermed Tone Lise Pedersen fra Tromsø Langrenn.

– Jeg er storfornøyd med å vinne. Det hadde jeg ikke trodd. Jeg slår nesten aldri Tone Lise. Hun har slått meg hele sesongen og for så vidt sesongene før det også, sier Tovås.

Tovås er også veldig fornøyd med konkurransetilbudet som er gitt på sommertid.

– Det er veldig bra fordi det er i utgangspunktet vanskelig å se hvordan man ligger an i forhold til konkurrenter på sommeren. Nå får vi konkurrert skikkelig og teste formen mot jevnaldrende og det liker jeg veldig godt. Man får en pekepinn på hvor hardt man må trene før sesongen, sier Tovås.