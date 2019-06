Tett tidsskjema for konkurranselysten Vesterheim

sport

Lørdag formiddag - nærmere bestemt klokka 11 - står kvæfjerdingen på startstreken under årets utgave av Birkebeinerløpet. Det er et terrengløp på 20 kilometer, som løpes i OL-terreng på Lillehammer. Tre timer senere er det nytt startnummer på brystkassa. Da skal han klipse på seg rulleskiene og stille opp til duell mot sterke langrennsløpere. Det skjer under Totenrullen, som skjer på Raufoss.

– For meg gjelder det å parkere bilen så nært opp mot målområdet i Lillehammer, slik at jeg raskt kan komme meg videre til neste konkurranse, sier Vesterheim.