Pallplass for ny klubb

Under søndagens utgave av Vestbygdrittet stilte den 48-årige mangeårige syklisten opp på startstreken i håp om å tukte de beste. Men en ting var forskjellig for rytteren, som har vist at de gamle er eldst ved flere anledninger i tidligere sesonger.

– Først så byttet jeg klubb fra Harstad CK, til min opprinnelse Grytøy IL, der vi fikk opprettet en underavdeling mot cykleforbundet i vinter. Det føltes naturlig å gjøre det da vi flyttet til Sandsøy i september. Da ble tilholdet rettet mot lokalsamfunnet her, sier Arntsen.